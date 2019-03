Il est temps d'investir au Togo

Lors d’une session consacrée à l’investissement au Togo, organisée à l’occasion l’Africa CEO Forum à Kigali, le président Faure Gnassingbé a présenté à un parterre d’investisseurs les atouts du Plan national de développement.

Le PND, présenté comme LE référentiel en matière de développement veut faire du pays un hub logistique et un centre d’affaire de premier plan dans la sous région, développer des pôles de transformation agricole, manufacturiers et d’industries extractives. consolider le développement social et renforcer les mécanismes d’inclusion.

De son côté, le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a souligné les réformes menées en matière de réduction de la dette, d’assainissement des finances publiques et de l’amélioration du climat des affaires.

Plusieurs intervenants se sont succédés parmi lesquels Cina Lawson, le ministre de l’Economie numérique, Frédéric Dovi-Akué, directeur général de Do-Pharma, Grégory Krief, directeur général de MSC-Togo, et Florian Kemmerich, directeur de Bamboo Capital.