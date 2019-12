Il va veiller au grain

Edem Kokou Tengue, directeur général de Maersk Line, a été élu vendredi président de l’association des professionnels des compagnies de navigation et consignation de navires au Togo (NaviTogo).

Il succède à Auguste Dogbo.

L’association compte 14 membres, représentants les plus importantes sociétés togolaises et étrangères opérant dans le secteur maritime et de la logistique dans le pays.

‘Nous allons être une force de proposition permettant au Togo d’offrir plus d’attractivité et de consolider le climat des affaires’, a déclaré M. Tengue.

Diplômé des universités de Leicester et de Birmingham, il incarne l’excellence africaine qui fait la synthèse entre une expertise des problématiques globales et une connaissance intime des réalités locales.