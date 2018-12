Importante délégation togolaise à la Foire du Caire

L’Intra African Trade Fair (IATF) se déroule du 11 au 17 décembre 2018 au Centre des expositions du Caire.

La Foire commerciale intra-africaine est la première du genre à se tenir sur le continent africain.

Il s’agit d’un événement inédit qui permet aux acteurs continentaux de présenter et d’exposer leurs biens et services et d’explorer des opportunités d’affaires et d’investissement en Afrique.

L’IATF est organisée par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank)

Le salon se fonde sur la stratégie de promotion du commerce intra-africain mise en place par Afreximbank.

L'objectif de la Banque est d'augmenter le commerce intra-africain de 170 milliards de dollars en 2014 à 250 milliards de dollars d’ici 2021 avec l’espoir que la part du commerce intra-africain dans le commerce total de l'Afrique atteigne 22 % dans 3 ans.

Les conférences et les ateliers portent sur les questions d'actualité relatives au financement du commerce, aux paiements, à la facilitation des échanges, aux infrastructures génératrices de commerce, à l'harmonisation des normes commerciales et aux chaînes de valeur régionales.

L’IATF a comme partenaires l’Union africaine, le ministère égyptien de l’Industrie et du Commerce et l’Export Development Authority.

Le Togo est présent à cette importante rencontre.

Laurent Coami Tamegnon, le président du Conseil national du patronat (CNP), Patrick Tévi, le secrétaire général de la présidence et Germain Méba, le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo, dirigent la délégation.