Importante délégation togolaise attendue à Kigali

Une forte délégation togolaise, conduite par le président Faure Gnassingbé, participera les 25 et 26 mars prochains à l’Africa CEO Forum, une conférence économique annuelle organisée par Jeune Afrique. Cette année, c’est Kigali au Rwanda qui a été choisi pour accueillir les paryicipants.

Selon les organisateurs, M. Gnassingbé profitera de cette tribune pour présenter à la communauté des investisseurs son Plan national de développement (PND).

Positionner le Togo comme un hub logistique et financier de premier plan, accélérer le développement des pôles agricoles, manufacturiers et d'industrie extractive, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion, telles sont les ambitions du PND.

Un programme qui doit être financé à 65% par le secteur privé. Raison pour laquelle la participation aux forums économiques mondiaux est importante.

Le chef de l’Etat aura avec lui plusieurs membres du gouvernement directement impliqués dans la mise en œuvre de cette stratégie.