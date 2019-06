Impulser l'innovation

EDF invite les start-ups et PME africaines à participer à l’appel à projets dans le cadre de la 3e édition de son concours d’innovation EDF Pulse Africa.

L’objectif : révéler et accompagner des entrepreneurs africains au service du développement énergétique du continent.

Pendant plus d’un mois, les start-ups et PME africaines de moins de 50 salariés sont invitées à participer à l’appel à projets dans 3 catégories : production électrique off-grid, usages et services d’électricité et accès à l’eau grâce à l’électricité (agriculture et eau potable).

Pour cette 3ème édition, EDF innove et propose un dispositif inédit pour les PME et start-ups de 7 pays africains où EDF est présente dont le Togo.

A l’issue d’une pré-sélection via la plateforme, les candidats togolais seront invités à défendre leurs projets le 1er octobre prochain devant un jury d’experts locaux, organisé en partenariat avec les incubateurs africains et des partenaires institutionnels.

Les projets retenus dans ce cadre accéderont directement à la finale du concours qui se déroulera à Paris.

Les lauréats bénéficieront d’une dotation allant de 5000 à 15.000 euros et d’un accompagnement complet.