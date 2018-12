Inflation : statistiques affinées

Des chiffres plus fiables

L'indice des prix à la consommation (IPC) est l'instrument de mesure de l'inflation. Il permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.

Il est basé sur l'observation d'un panier fixe de biens et services, actualisé chaque année. Chaque produit est pondéré, dans l'indice global, proportionnellement à son poids dans la dépense de consommation des ménages.

Grâce à la 5e génération de l'indice national harmonisé des prix à la consommation (INHPC), le Togo entend calculer le taux d’inflation à l’échelle nationale.

Les experts de l'Institut national de la statistique (INSEED) prendront désormais en compte les données non plus seulement à Lomé, mais dans toutes les grandes villes. Ce qui devrait permettre d’obtenir des chiffres plus conformes à la réalité économique.

‘Cela permettra de disposer des taux régionaux d'inflation, les comparer entre eux et en dresser un taux national reflétant la réalité de chaque région’, explique Animaou Tiou, secrétaire général de l'INSEED.