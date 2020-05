Juste équilibre entre santé et économie

La plupart des aéroports africains sont fermés depuis plus d’un mois pour lutter contre la propagation du coronavirus. Celui de Lomé n’accueille que des avions cargo, des vols privés, sanitaires et ceux en escale technique.

A Lomé, Abidjan Lagos, Cotonou, Dakar, Niamey ou Accra, les responsables aéroportuaires commencent à réfléchir à une possible réouverture.

La tendance serait vers le milieu du mois de juin avec un trafic milité. 6 juin pour le Nigeria et même mi-mai pour la Côte d'Ivoire.

L’un des problèmes est de gérer le flux des passagers à l’arrivée. Les pays africains qui luttent pour le moment avec efficacité contre la propagation ne veulent pas se retrouver avec des milliers de nouveaux cas importés.

Les milieux économiques et les dirigeants des compagnies régionales poussent à une reprise du trafic aérien.

Les appareils d’Asky, d’Air Sénégal, d’Air Côte d’Ivoire, ou d’Air Burkina sont cloués au sol.

Plus les semaines passent et plus leur situation financière se dégrade.

Il faudra donc trouver le juste équilibre entre protection de la population et début de la reprise économique.

Le ralentissement observé depuis un mois pourrait à terme faire plus de victimes que le coronavirus.