L'aide américaine se concrétise

Le Millenium Challenge Corporation (MCC) a approuvé en avril 2018 un appui de 35 millions de dollars dans le cadre du programme Threshold (de seuil).

Ce montant a été remis aux autorités togolaises lors d’une cérémonie jeudi en présence du Premier ministre, Komi Selom Klassou.

Le document a été signé par le ministre togolais de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, et Cynthia Huger directrice exécutive par intérim du MCC.

‘Je tiens à féliciter une fois encore le Togo pour les efforts remarquables accomplis ces 9 derniers mois concernant les TICS et le foncier. Nous avons de bonnes raisons de nous réjouir car cette occasion marque une étape dans le partenariat entre les Etats-Unis et le Togo; un partenariat que nous voulons de plus en plus dynamique', a déclaré Mme Huger qui avait à ses côtés l'ambassadeur américain David Gilmour.

Le Treshold, ou programme de seuil, permet aux pays qui n’ont pas encore rempli la totalité des critères exigés par la MCC de bénéficier d’un coup de pouce financier leur permettant d’achever le processus complet l’éligibilité avec à la clé plusieurs centaines de millions de dollars.

Cynthia Huger et Sani Yaya jeudi à Lomé

Le MCC insiste notamment sur la mise en œuvre de réformes destinées à consolider la croissance et à promouvoir le secteur privé. Les exigences concernent également la liberté d’entreprendre, la lutte contre la corruption, les libertés politiques, les programmes d’éducation ou l’accès à la santé et aux nouvelles technologies.

Le Millenium Challenge Corporation est un dispositif conçu par le Congrès américain pour réduire la pauvreté à travers la croissance économique durable dans les pays en voie de développement.

L'aide accordée permettra d'améliorer l'accès aux technologies de l’information et de la communication). Elle facilitera également les droits fonciers pour élargir l’accès à la terre et augmenter la productivité agricole.