Les PME togolaises bénéficient d’un environnement favorable. Il y a d’abord le tarif extérieur commun (TEC) mis en place par la Cédéao; il y a surtout à terme l’entrée en vigueur de la zone de libre échange continentale; un projet mené par l’Union africaine.

Autant d’atouts pour les entreprises locales.

'Pour tirer profit de cet environnement, les PME togolaises doivent se doter d'outils et de systèmes efficaces permettant de capter des informations stratégiques sur leurs marchés cibles', souligne Junien Nze-Biyoghe, expert économique au Centre autonome d'étude et de renforcement de capacités pour le développement au Togo (CADERDT).

Avant d’avoir les outils, il faut d’abord disposer d’une formation adéquate.

Une session a débuté mercredi sur le thème de l’intelligence économique, d’autres se dérouleront dans les prochaines semaines.

L’intelligence économique est la maîtrise concertée de l’information et de la coproduction de connaissances nouvelles. Elle est l’art de détecter les menaces et les opportunités en coordonnant le recueil, le tri, la mémorisation, la validation, l’analyse et la diffusion de l’information utile ou stratégique à ceux qui en ont besoin.

Les sessions sont ouvertes aux dirigeants de PME et à leurs collaborateurs.