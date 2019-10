Directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BVRM), Edoh Kossi Amenounve, a accordé un entretien au site ‘L’Afrique Aujourd’hui’.

L’occasion pour le Togolais de vanter les performances de la Bourse régionale et d’expliquer comment elle participe au développement du secteur privé en Afrique de l’ouest.

Il évoque aussi la situation dans son pays d’origine.

‘L'économie togolaise est en pleine restructuration, plusieurs indicateurs le montrent. C'est une économie qui affiche un taux de croissance assez intéressant, une économie de plus en plus portée par des efforts extrêmement importants pour l'amélioration du climat des affaires, une économie de plus en plus ouverte sur la sous-région et sur l'international (…) Notre souhait, c'est que ces performances soient créatrices de richesse ; une richesse qui rejaillit sur l'ensemble de la population qui permettra de réduire la pauvreté d'améliorer la vie quotidienne de la population’