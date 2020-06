L’engagement du secteur privé est plus que jamais indispensable

Une réunion du comité de suivi du Forum économique Togo-UE s’est tenue jeudi à Lomé.

La capitale togolaise avait accueilli il y a un an une conférence destinée à drainer l’investissement européen dans différents projets contenus dans le plan national de développement.

‘Cet événement de haut niveau a été une plate-forme unique pour la mobilisation des investissements au Togo, incluant l’investissement domestique, l’investissement venant de la diaspora togolaise et des IDE’, soulignent les officiels.

Dans le cadre de l’appel à projet lancé en prélude au Forum, 140 projets bancables soumis par 126 promoteurs locaux en ligne avec les objectifs du PND ont été retenus.

Une vingtaine de manifestation d’intérêt de la part d’investisseurs internationaux pour les projets prioritaires du PND ont été retenus.

Les autorités togolaises mentionnent plusieurs projets dont la signature d’un MOU de 5 milliards de Fcfa avec un fonds d’investissement luxembourgeois, la signature d’une convention avec le groupe Dangote (Nigeria) pour la construction d’une usine de production d'engrais phosphaté pour un investissement de 2 milliards de dollars et l’installation d’une usine de fabrication de ciment avec un investissement de 60 millions de dollars.

A ce jour, 10 projets sont déjà mis en oeuvre pour un montant évalué à 9 milliards de dollars.

Le gouvernement, avec l’appui de l’UE, se prépare à lancer le recrutement de 15 cabinets d’experts locaux, régionaux et internationaux en vue d’accompagner les promoteurs de projets dans la restructuration ou finalisation de leurs plans d’affaires et aussi dans les procédures d’accès aux financements auprès des banques, des intermédiaires non- bancaires, des sociétés de crédit-bail, ainsi que des fonds d’investissements.