L'impact de la crise politique sur le business

Le magazine américain Forbes a publié fin décembre le classement des pays où il fait bon investir.

161 pays sont analysés à la loupe.

Le revue économique prévient d'emblée : les Etats à fuir sont la République centrafricaine, la Guinée Bissau et la Guinée Equatoriale !

En revanche, la Grande Bretagne, la Suède et Hong Kong forment le Top 3 des pays les plus performants. Et le Brexit n’effraie pas les investisseurs.

Venons-en au Togo. Il est classé 140e par Forbes, après l’Angola, mais devant l’Ethiopie et le Gabon.

'Le Togo a connu une période de croissance économique soutenue alimentée par la stabilité politique et un effort concerté du gouvernement pour moderniser l’infrastructure commerciale du pays, mais la crise politique intervenue à partir de mi-2017 a eu des effets négatifs’, souligne le magazine économique.