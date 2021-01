La filière agricole n'oublie personne

Le gouvernement met le turbo pour développer le secteur agricole. Il est nécessaire de moderniser les outils de production et de mettre le cap sur la transformation.

Un Forum est organisé pendant deux jours à Lomé sur ce thème.

‘Cette réunion est organisée à un moment où l'agriculture togolaise est en pleine transformation. Une transformation qui passe par la valorisation du travail des femmes, très présente dans toutes les filières’, a déclaré Antoine Lekpa Gbégbéni, le ministre de l'Agriculture.

La feuille de route gouvernementale ambitionne de faire de l'agriculture, un secteur productif et un moteur de développement. La stratégie vise à améliorer la productivité et les rendements, assurer la sécurité alimentaire, renforcer les industries de transformation agroalimentaire et encourager l'agriculture à haute valeur ajoutée, enfin améliorer l'accès des agriculteurs aux financements et aux marchés.

Cette politique passe par la promotion de l'équité et de l'égalité du genre, l'autonomisation des femmes rurales et leur participation aux prises de décisions, a indiqué le ministre.