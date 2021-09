‘Nous ne devons pas être en compétition. La prospérité d’une région de l’Afrique est le succès des autres. Chaque pays, chaque zone géographique doit être la plus compétitive possible’, a déclaré jeudi à Lomé Wankele Mene, secrétaire général de la ZLEC ou ZLECAf (Zone de libre échange africaine)

Compétitivité signifie chute des obstacles douaniers. Et on en est encore loin.

‘Imaginez la frustration des opérateurs économiques quand il faut dix jours en moyenne pour traverser le corridor Abidjan-Lagos long de 1000km’, a regretté M. Mene.

Il participe dans la capitale togolaise à une réunion des pays membres de ce corridor (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et Nigeria).

Pour Kodjo Adédjé, le ministre togolais du Commerce, le corridor doit devenir un vecteur d’intégration et de développement.

Accélérer le commerce intra-africain et renforcer la position commerciale de l'Afrique sur le marché mondial. La ZLEC vise à accélérer de manière significative la croissance du commerce intra-africain et à l'utiliser plus efficacement en tant que moteur de la croissance et de développement en renforçant la voix commune de l'Afrique et sa marge de manœuvre dans les négociations commerciales mondiales.