Le GITO fait des propositions

Le groupement des industries du Togo (GITO) veut contribuer à équilibrer la balance commerciale.

Pour Thierry Awesso, sont président, l’objectif n’est pas irréaliste à condition que le gouvernement prenne un certain nombre de mesures.

Le GITO cite pêle-mêle une fiscalité plus attractive, une amélioration du climat des affaires, un secteur bancaire plus ouvert et plus compétitif, des charges plus light …

M. Awesso pointe aussi du doigt le coût de l’énergie jugé trop élevé. En tout cas, plus cher qu’ailleurs en Afrique.

Il salue ces même temps d’action du gouvernement qui s’oriente dans le sens souhaité par le secteur privé.

‘Les autorités ont bien pris en compte l'essentiel de nos préoccupations et il faudra donc poursuivre les réflexions vers davantage de compétitivité des industries togolaises', explique-t-il.

Le GITO est composé d'une douzaine de membres.

Thierry Awesso est le directeur général de la société Nioto, une entreprise, implantée en zone portuaire, qui produit des huiles alimentaires et du beurre de karité.