Le Togo a besoin de statistiques fiables

La mission dévolue à l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) est essentielle. Elle doit fournir aux pouvoirs publics les données nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de développement (santé, éducation, emploi …).

Problème, il manque désespérément de moyens et de compétences.

De fait, une partie des données statistiques ne sont pas 100% fiables.

Pour corriger ce déficit, l'INSEED a élaboré une stratégie nationale sur la période 2020-2024.

‘Les décideurs publics et privés doivent disposer d’informations pertinentes et à jour leur permettant de prendre les décisions adéquates dans les domaines du social, de la politique et de l'économie. Cet objectif est une lourde responsabilité pour le système statistique national qui doit pouvoir l'assumer correctement' a déclaré mercredi Kokou Quist, le responsable technique de l’Institut.

Cette stratégie concerne le recrutement d’experts la mise à disposition de davantage de moyens par l’Etat.

L’INSEED est chargé de la production, de l’analyse et de la publication des statistiques officielles au Togo : comptabilité nationale, évaluation démographique, taux de chômage, etc.