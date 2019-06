Le Togo est dans la catégorie des pays réformateurs

‘Il est clair que le Togo est dans la catégorie des réformateurs en Afrique. Il a plus le plus grand nombre de réformes à son actif dans un délai très court’, a déclaré jeudi l’économiste Carlos Lopes à l’ouverture d’une table ronde consacrée au ‘développement soutenu, inclusif, durable et équilibré du Togo’.

M. Lopes, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique, est le conseiller de la présidence pour la mise en œuvre du plan national de développement (PND).

Le pays a tout pour séduire les investisseurs, a-t-il souligné. Un emplacement géographique idéal, porte d’entrée naturelle vers les pays de la sous-région, et un port en eau profonde en forte croissance.

Les participants à la table ronde

Contrairement à d’autres pays africains, le Togo n’est pas un rentier riche en matières premières. Il a besoin d’innover, de réformer et de faire preuve de courage pour attirer l’investissement et pour se développer, a rappelé Carlos Lopes.

Il avait à ses côtés Aliko Dangolte, richissime homme d’affaires nigérian, Etienne Giros, délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), et Mario Pezzini, le directeur du Centre de développement de l’OCDE.