Le futur se précise

La Banque africaine de développement (BAD) et la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont signé un accord portant sur l'étude d'une autoroute de 1.000 kilomètres reliant Abidjan à Lagos, via le Ghana, le Togo et le Bénin.

Cette future autoroute à 6 voies est destinée à faciliter les échanges, le commerce trans-frontalier, à renforcer l’intégration et à lutter contre la pauvreté.

L’accord signé lundi porte sur l’étude technique et les aspects de mise en œuvre et d’exploitation du projet.

Un projet signé il y a 5 ans par les présidents des 5 pays.

Une partie du financement provient des fonds de la BAD (12,6 millions de dollars) le reste d’un appui de l’Union européenne pour 9,1 millions.

Aucune date n’a été fixée pour le moment concernant le lancement des travaux.