Le hors-réseau se connecte à la télévision

Bboxx a signé un partenariat avec le groupe CANAL+ pour permettre un accès à la télévision, à l’information et aux divertissements au plus grand nombre de foyers africains.

Cette nouvelle offre inclura un système solaire domestique Bboxx avec une télévision et l’accès à plus de 100 chaines et radios.

Bboxx fabrique, distribue et finance des solutions solaires décentralisées dans les pays en développement.

La société, basée à Londres, est présente au Togo où elle fournit des kits solaires en zone rurale.

Ce partenariat vise les communautés rurales, péri-urbaines et urbaines non ou mal raccordées aux réseaux d’électricité traditionnels

La commercialisation de cette offre couplée commencera au courant de l’automne au Togo.

Bboxx est en partenariat depuis deux ans avec EDF, qui possède 50 % des parts de Bboxx Togo et travaille depuis 2017 avec le gouvernement pour accélérer la stratégie nationale d’électrification dans le cadre du programme baptisé 'Cizo'.