Le marché du travail est ultra-concentré

323.866 emplois ont été créés en 2018, selon une étude menée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) lors du recensement général des entreprises.

Dans le détail,, il s’agit de 187.844 emplois dans le secteur informel et de 136.022 dans des activités formalisées.

Sans surprise, c’est Lomé et sa banlieue qui génèrent le plus de jobs et qui concentrent le plus d’entreprises, 63,4%. Vient ensuite la région des Plateaux (10,1%), la région Maritime (8,3%), Centrale (6%) et des Savanes (5,4%).