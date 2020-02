La Chambre africaine de l'énergie a adressé ses félicitations aux autorités togolaises pour le lancement d’un complexe photovoltaïque de 50 MW baptisé Mohamed Bin Zayed, situé à Blitta.

La première pierre a été posée lundi par le président Faure Gnassingbé et Hussain Al Nowais, président d'AMEA Power (Emirats arabes unis), la société en charge de la conception, du financement, de la construction et de l'exploitation de la centrale.

La centrale est le plus grand projet solaire en cours en Afrique de l’Ouest. Il est l’illustration des ambitions du Togo d'augmenter son taux d'électrification rurale à 50% d'ici 2022 et 100% d'ici 2030.

‘AMEA Power est un investisseur qui comprend l'Afrique et a démontré son engagement à soutenir le contenu local partout où il opère », a déclaré Nj Ayuk, le président de la Chambre africaine de l'énergie et PDG du Centurion Law Group. ‘Alors que l'intérêt du secteur public et privé pour l'Afrique grandit au Moyen-Orient, ces acteurs sont les bienvenus. Leur travail en Afrique et avec l'Afrique contribue au développement d'un avenir durable et prospère.’