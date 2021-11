Le poids écrasant du secteur informel

Un jeune sur dix (de 15 à 24 ans) est sans emploi. 44,8% de cette même tranche d’âge sont en situation de sous-emploi.

Chiffres communiqués jeudi par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) à partir d’une étude réalisée entre février et septembre 2021qui s’intègre à l’enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel (ERI-ESI). Une enquête qui concerne les pays membres de l’UEMOA.

Le secteur informel demeure écrasant, selon l’étude, non seulement comme employeur, mais comme moteur économique.

L’ERI-ESI ne prend pas seulement en compte le volet emploi et informel. Le rapport s’intéresse à l’accès à l'eau potable, à l’énergie, à la lutte contre les inégalités, à la justice …

Il constitue un outil précieux pour orienter les politiques de développement.