Le potentiel est là

Le Medef international* (patronat français) a organisé lundi un webinaire consacré au Togo.

Parmi les participants, on notait la présence de Rose Kayi Mivedor, ministre de la Promotion de l’investissement, et de Kodjo Adedze, ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale.

Une vidéoconférence présidée par Karim Aït-Talb, vice-président de conseil d’entreprises de MEDEF International et directeur général délégué de Geocoton.

Des représentants de 50 entreprises françaises ont pris part aux échanges. Signe d'un intérêt réel pour le potentiel économique du Togo.

Les entreprises ont pu échanger sur les axes stratégiques du Plan Vision 2025, et également sur 4 grands projets, la plateforme industrielle d’Adetikopé (visant à faciliter le développement des activités textiles et industries de transformation agricole), l’agropole de Kara, la construction de 20.000 logements sociaux à horizon 5 ans et le développement de la production d’eau potable.

‘Nous avons évoqué la dynamique qu'il y a dans le pays en terme de réforme, en terme de climat des affaires. Nous avons parlé de la vision du gouvernement qui est de transformer structurellement le Togo’, a déclaré Mme Mivedor.

* Mouvement des entreprises de France