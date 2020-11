Les commerçants pas très à cheval sur les DLC

De nombreux commerçants indélicats changent la date de péremption. De nombreux produits alimentaires périmés et non consommables sont vendus comme situ de rien était.

C’est évidemment contraire à la loi qui fixe les normes concernent la DLC, date limite de consommation.

‘Ceux qui se livrent à ce jeu dangereux risquent de le payer très cher. Des amendes, évidemment, très lourdes et même la prison. Une fermeture administrative est aussi possible. De quoi les amener à réfléchir’, indique Gadji Kokou Vignon, chef de la règlementation et du contentieux à la direction du Commerce et de la Concurrence.

Ces pratiques illégales et dangereuses pour la santé sont sanctionnées par des amendes pouvant aller jusque’à 2 millions de Fcfa et 6 mois de prison.