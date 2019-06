Les contrefaçons inondent le marché togolais

L’Afrique est le paradis de la contrefaçon. Textile, chaussures, électronique, alimentation, jouets, médicaments ; les faux représenteraient plus de 40% du marché.

Un succès qui s’explique par le fait que les produits sont bon marché. Les consommateurs peinent à faire la différence. Seul compte leur porte monnaies.

Tout à fait illégal au Togo, mais les douaniers ont bien du mal à contrôler les milliers de conteneurs qui débarquent chaque jour au port de Lomé. De surcroît, ils ne bénéficient pas toujours des éléments permettant d’identifier une contrefaçon.

Si acheter de fausses baskets Nike ou un smartphone grossièrement imité est répréhensible, mais pas dramatique, il en va tout autrement pour les médicaments ou les produits alimentaires. Il y a là un danger réel pour la santé.

‘La contrefaçon c'est un cancer. On vous fait croire que tel produit est un original alors que c'est une imitation qui n'a rien avoir avec le produit original en terme de qualité, de sécurité et de protection de l'environnement’, met en garde François Afidegnon Kpakpo, le président de la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement (HAUQE).

Selon l’Ordre des pharmaciens, au moins la moitié des médicaments vendus dans le pays sont des faux.

Pour les marques, ce trafic représente chaque année des dizaines de milliards de manque à gagner.

Le Togo dispose d’une législation destinée à combattre la contrefaçon ; elle est pour le moment peu appliquée et les peines encourues restent clémentes.