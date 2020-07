Les femmes vont-elles payer le prix fort ?

Les conséquences économiques et sociales du coronavirus frappent-elles plus les femmes que les hommes ?

Aucune étude n’a été réalisée à ce jour au Togo.

‘Des constats indiquent que les conséquences seront préjudiciables en matière d’autonomisation économique des femmes’, estime le ministère de la Promotion de la femme.

‘La majorité des femmes africaines sont sur le marché du travail informel’, elles perdent leur emploi et on leur demande de rester en sécurité à la maison. Donc, définitivement, je peux dire que l’impact de Covid-19 a le visage des femmes en particulier sur notre continent. En raison de la situation, elles sont plus touchés de manière disproportionnée que les hommes’, explique l’économiste Lucie Kodjo basée à Washington.

Face à la crise humaine et économique provoquée par la pandémie, les inégalités existantes entre les genres en matière d’opportunités économiques pourraient s’aggraver

En Afrique, les femmes représentent 58 % de la population des travailleurs indépendants du continent. Cependant, les entreprises appartenant à des femmes sont particulièrement vulnérables aux chocs, car elles relèvent de manière disproportionnelle du secteur informel et qu’elles opèrent dans des secteurs moins rentables.