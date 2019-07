Les nations du café sont rassemblées au Brésil

Au coeur d’une réalité de grand défis, comme la pérennité économique des producteurs, les niveaux des cultures, la volatilité du prix sur les marchés internationaux, l’augmentation de la demande pour plus de 50 millions sacs dans 10 à 15 ans et les adversités climatiques, l’édition 2019 du Forum mondial des producteurs de Café est un rendez-vous incontournable.

Il s’est ouvert mercredi à Campinas (90km de Sao Paulo).

Enselme Gouthon, le président de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar (Acram), et secrétaire général de CCFCC (Comité de coordination pour les filières café et cacao du Togo) est présent.

Ce Forum rassemble les ‘nations du Café’ pour débattre de thèmes d’intérêts communs : revenu des producteurs, questions sociales et environnementales, climat, pérennité du marché.

Tout cela pour que plus de 25 millions de familles qui cultivent le fruit, et génèrent la boisson qui satisfait les palais les plus diverses dans le monde, conservent croissance et qualité.