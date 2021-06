Les transporteurs routiers font la moue

Afin de prévenir la propagation du Covid, les frontières terrestres sont fermées depuis plus d’un an. Sauf pour le trafic commercial.

Mais les documents administratifs exigés sont plus nombreux et les agents des douanes plus tatillons au passage vers le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso.

Les sociétés de transport ont vu une partie de leur activité chuter. Il y a les restrictions sanitaires bien sûr, mais aussi une baisse de la consommation liée à la pandémie.

La question de la réouverture des frontières est posée. Une décision qui devra être prise par les dirigeants de l’UEMOA et de la Cédéao.

Le sujet revient régulièrement sur la table à chaque réunion de ces organisation. A ce stade, rien n’est décidé. L’accélération des campagnes de vaccination devrait faciliter une réouverture.