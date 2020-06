Maintenir le cap

Le plan national de développement (PND) stratégie globale destinée à relancer l’économie togolaise grâce à la promotion de l’activité logistique, des services, de l’agriculture et de la transformation, est-il durablement compromis en raison du covid-19.

Christophe Akpoto-Komlagan ne le pense pas.

Il est le directeur général par intérim de la mobilisation, de l'aide et du partenariat au ministère de la Planification.

Certes, l’épidémie a un impact sévère sur l’économie, mais le PND n’est pas remis en cause. Sans doute, explique-t-il, faudra-t-il revoir certaines priorités.

Republicoftogo.com : Le covid-19 aura-t-il un impact sur le PND ?

Christophe Akpoto-Komlagan : Non, mais il est nécessaire de réfléchir à une redéfinition et à une réorientation des priorités.

Pour le moment, l’urgence est sanitaire. La population doit faire preuve de discipline pour que l’on puisse se débarrasser de l’épidémie et relancer l’économie.

Republicoftogo.com : 85% du PND devra être financé par des investisseurs privés. La pandémie n’est-elle pas un obstacle ?

Christophe Akpoto-Komlagan : C'est vrai que la Covid-19 impact négativement nos économies. Mais, rassurez-vous, il ne va pas mettre à terre les longues relations avec son partenaires financiers.

Republicoftogo.com : On évoque une prochaine réouverture des frontières. Y êtes-vous favorable ?

Christophe Akpoto-Komlagan : On ne peut pas indéfiniment rester fermer au reste du monde. Ce n'est pas possible.

L’Italie qui a connu un drame terrible commence par ouvrir ses frontières; comme la plupart des pays d’Europe.

Le Togo arrive à maitriser le virus et pour cette raison, nous devons envisager d’ouvrir notre aéroport et nos frontières terrestres tout en restant très vigilants au niveau du contrôle sanitaire.