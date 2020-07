Un protocole a été signé jeudi entre la Bank of Africa, le patronat et le gouvernement. Un accord qui s’inscrit dans la continuité du Forum économique Togo-Union européenne qui avait eu lieu il y a un peu plus d’un an.

Une rencontre inédite qui a pour vocation de mobiliser les investissements privés dans les secteurs prioritaires tout en présentant les opportunités offertes par le pays aux investisseurs locaux et européens.

10 projets d’un montant global de 15,6 milliards de Fca sont déjà à l’étape de mise en œuvre et 18 autres ont bouclé une partie de leur financement estimé à 320 milliards.

Dans le souci de poursuivre la mobilisation des ressources en vue d’accompagner les promoteurs des projets le gouvernement a entamé des discussions avec Bank of Africa, à l’initiative du Conseil national du patronat (CNP).

Les discussions ont abouti à la création d'une commission comprenant les responsables de cette établissement bancaire et les grandes organisations du secteur privé (patronat, AGET, CCIT et Chambre de commerce européenne/Eurocham, notamment).

Cette commission est chargée d’étudier les business plans soumis par des promoteurs togolais et de les accompagner le cas échéant.

Une première étape a permis de sélectionner 3 projets pour un montant de près de 630.000 euros avec les financements qui vont avec.

Au total, c’est une vingtaines de projets qui sont à l’étude.