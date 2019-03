Neuf personnes sur dix aiment le chocolat; la dixième ment

Tout le monde connaît ChocoTogo, l'unique producteur de chocolat du pays. Le producteur affiche un bel optimiste avec le doublement de son chiffre d’affaires prévu en 2019.

Lancée en mars 2014 par de jeunes Togolais, la société a vu sa production et son chiffre d’affaires progresser chaque année.

De 4 tonnes, ChocoTogo est passé à près de 18 tonnes de cacao transformées.

La coopérative, qui emploie une soixantaine de collaborateurs, dispose de deux unités de production, l’une à Lomé, l’autre à Kpalimé.

Éric Komi Agbokou, le directeur général, n’a pas attendu les recommandations gouvernementales pour se lancer dans l’activité de transformation. Et ça marche. Les tablettes sont disponibles en supermarchés au Togo. L’objectif est désormais de développer la production pour toucher les marchés régionaux et internationaux qui raffolent du concept de produits Bio et solidaires.