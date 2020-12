Nouveau cap pour le holding d'Etat

Le holding d’Etat, Togo Invest, se veut être l’instrument financier stratégique à même de développer et de tirer profit des investissements durables visant à accélérer la croissance économique et à bâtir une économie forte et dynamique.

Pour ce faire, Togo Invest se positionne comme l’interface compétente entre l’Etat et le secteur privé, capable de nouer des partenariats publics privé (PPP) et de conduire et gérer des investissements stratégiques par et pour l’Etat.

Sauf que le bras armé de l’Etat dans ses missions d’investissements dans des projets structurants repose sur une modèle opérationnel qui doit être repensé.

C’est du moins ce que pense le gouvernement. L’outil n’est plus adapté à l’environnement actuel. Il doit évoluer pour répondre aux priorités de la feuille de route gouvernementale 2020/2025.

Les pouvoirs publics n’ont pas donné de détails pour le moment sur cette nouvelle approche.