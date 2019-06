Nouveau régime de rémunération à l'ASECNA

Améliorer les performances des 6.300 contrôleurs aériens et personnels techniques

Les collaborateurs de l'ASECNA ne seront plus uniquement payés sur la base d’un simple diplôme, mais sur des compétences plus larges.

L’Agence de la sécurité de la navigation aérienne au Madagascar et en Afrique va rémunérer ses 6.300 agents en fonction de leur contribution à l’amélioration de la sécurité de la navigation aérienne,

Un système plus motivant pour le personnel et plus confirme aux statuts de l’organisation, explique Mohamed Moussa (Niger), le directeur général.

Pendant deux semaines, dirigeants et experts de l’Agence se retrouvent à Lomé pour s’entendre sur ce nouveau dispositif.

L’ASECNA a pour mission d’assurer la sûreté du transport dans l’espace aérien de ses Etats membres.

Elle supervise 10 centres de contrôle régionaux, 57 tours de contrôle, 25 aéroports internationaux et 76 nationaux et régionaux.

Cette réunion se déroule au moment ou un rapport pointe une gestion budgétaire catastrophique. Depuis 6 ans, des sommes considérables auraient disparu, vraisemblablement détournées.