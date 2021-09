Les Etats-Unis s’engagent aux côtés du Togo pour la promotion de l’entrepreneuriat social et saluent les actions menées depuis plusieurs années dans ce sens.

Une vingtaine de jeunes entrepreneurs togolais bénéficient d’un programme de mentorat. Ils iront se perfectionner aux Etats-Unis dès que les conditions sanitaires le permettront.

Parmi les initiatives prises par les autorités, le processus d’élaboration d’une loi-cadre en faveur des entreprises sociales.

‘Nous sommes ravis d’être aux côtés du gouvernement et des jeunes togolais dans cette dynamique. Nous leur renouvelons notre accompagnement pour la promotion de la RSE qui permet de créer des emplois’, explique Tiffany Miller, directrice des Affaires publiques à l’ambassade des Etats-Unis à Lomé.

La responsabilité sociale des entreprises (RSE), également appelée responsabilité sociétale des entreprises (RSE), est la contribution des entreprises au développement durable.

La RSE est une nouvelle grille de lecture qui va permettre à l’entreprise de mieux répondre aux défis auxquels elle est confrontée (climat, approvisionnement, demande de transparence…) et aux attentes de ses parties prenantes qui sont de plus en plus nombreuses sur ces sujets. C’est aussi une nouvelle vision de son rôle et de sa responsabilité dans la société.

Une conférence internationale aura lieu sur cette thématique les 9 et 10 septembre prochains en ligne depuis Lomé.