Open Sky : la pandémie va retarder le projet

34 Etats ont adhéré à ce jour au marché commun pour le transport aérien en Afrique (MUTAA).

C’est le président Faure Gnassingbé qui avait a été chargé en 2018 par l’Union africaine (UA) de mettre en œuvre ce projet.

Les résultats sont à la hauteur des attentes; ce dont se félicite Gnama Latta, le patron de l’Aviation civile togolaise.

'C'est grâce au charisme et au leadership du chef ‘, explique-t-il.

Le MUTAA n’est rien d’autre que le prolongement de l’accord Open Sky de Yamoussoukro signé en 1999.

Face aux compagnies aériennes européennes et du Golfe, les Etats d’Afrique ont tout intérêt à mettre en œuvre l’Opensky et à éviter de se livrer une concurrence souvent inutile et préjudiciable à une activité en forte croissance.

Projet phare de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, le MUTAA est une de ces initiatives qui vise à libéraliser l’aviation civile sur le continent et à terme favoriser l’intégration économique à travers la création d’une politique de ciel ouvert.

Si la mobilité aérienne entre certains pays africains a connu une nette amélioration ces dernières années, il existe encore des disparités entre les différentes régions du continent.

De nombreux défis restent à relever : le financement des infrastructures et des aéroports en particulier, la formation du capital humain, l’amélioration de la sécurité aérienne ou les stratégies commerciales des compagnies nationales africaines entre autres.

Cet ambitieux projet est cependant freiné par la pandémie de coronavirus qui affecte l’Afrique.

De nombreuses compagnies aériennes sont en faillite ou en situation financière très difficile.

Le retour à un trafic normal sur le continent n’est pas attendu avant 2023.

Tout dépendra de la rapidité avec laquelle un vaccin sera disponible.