Partie remise

Le Forum international des affaires pour la construction, l’industrie minière, machine et matériaux qui devait se tenir du 24 au 25 juin à Ankara est compromis.

Des hommes d'affaires, des investisseurs et des entrepreneurs de plus de 41 pays d'Afrique, d'Asie centrale, des Balkans, du Moyen Orient et plus de 200 fabricants et industriels devaient se retrouver dans la capitale turque.

Un stand avait été réservé par le Togo pour accueillir un certain nombre d’opérateurs évoluant dans les secteurs du commerce, de l’industrie, des BTP et des services.

Mais en raison de la pandémie et la fermeture de nombreux espaces aériens, compliqué de rejoindre la Turquie.

Des sessions d’information et des rencontres B to B auront lieu par visioconférence.