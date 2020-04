Personne n'est oublié

Le social, l'économie et la santé sont les pivots de l'action gouvernementale

Plus de 460.000 personnes bénéficient à ce jour des transferts monétaires. Un service qui permet aux foyers les plus démunis de recevoir une aide financière pendant la crise sanitaire; une crise qui a des conséquences économiques et sociales.

Le gouvernement a d’ores et déjà déboursé 2,6 milliards de Fcfa.

Et c’est loin d’être fini car 1.226.000 Togolais se sont déjà enregistrés pour bénéficier de l’aide publique.

Le FMI vient en renfort pour accompagner le Togo. Il a annoncé une aide exceptionnelle de 100 millions de dollars pour permettre au pays de faire face aux effets de la pandémie.

Le gouvernement va également lancer un fonds de 400 milliards de Fcfa pour, non seulement assister la population, mais préparer la relance économique qui viendra dans quelques mois.

Difficile de savoir à ce stade si le Togo sera touché par la pandémie. A ce jour, le nombre de cas officiels de covid-19 est faible, 84 depuis 40 jours.

Pas confinement dans le pays, mais des mesures destinées à limiter la propagation du virus.

A quelque chose, malheur est bon. Cette crise va permettre la réhabilitation des hôpitaux et leur équipement. 250 respirateurs artificiels ont été commandés en urgence.