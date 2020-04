Première récession en Afrique depuis un quart de siècle

L'épidémie de covid-19 a déclenché la première récession dans la région de l'Afrique subsaharienne en 25 ans, avec une croissance prévue à -5,1% en 2020 contre un modeste 2,4% en 2019, selon le rapport Africa's Pulse sur les économies africaines publié deux fois par an par la Banque mondiale.

‘En raison de la détérioration de la situation budgétaire et de l'augmentation de la dette publique, les gouvernements africains n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour déployer la politique budgétaire et pour faire face à la crise sanitaire», explique jeudi Albert Zeufack, économiste en chef pour l'Afrique à la Banque mondiale.

‘L'Afrique seule ne sera pas en mesure de contenir la maladie et ses impacts. Il est donc urgent d'alléger temporairement la dette bilatérale pour aider à combattre la pandémie tout en préservant la stabilité macroéconomique’, estime-t-il.

Les pays africains doivent opter pour une approche politique à court terme qui prend en compte un certain nombre de spécificités, souligne le rapport publié jeudi.

En particulier, le poids de l’emploi informel (89% de l’emploi total), la précarité des emplois, la prédominance des petites et moyennes entreprises qui constituent 90% des unités commerciales et sont le moteur de la croissance et déjà imaginer un contexte de reprise post-pandémie.

Le rapport recommande une approche de politique budgétaire avec deux objectifs prioritaires : sauver des vies et protéger les moyens de subsistance.