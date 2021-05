Problème avec les produits carnés et halieutiques

Lors du conseil des ministres qui s’est tenu mercredi, le ministre de l’Agriculture a évoqué le déroulement de la campagne campagne agricole 2020 – 2021.

Selon le communiqué publié à l’issue des travaux, la campagne s’est soldée par un bilan alimentaire excédentaire avec un taux de couverture des besoins de 101 % pour les céréales, 160 % pour les tubercules et de 240 % pour les légumineuses.

En revanche, il y a un déficit pour les produits carnés (viandes et abats) et halieutiques dont les taux de couverture sont estimés respectivement à 60 % et 34%.