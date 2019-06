Les réunions annuelles de l’Afreximbank (la Banque africaine d’import-export) se déroulent en ce moment à Moscou. Une première. Une opportunité pour la Russie qui effectue un retour diplomatique et économique sur le continent africain.

Intervenant à l’ouverture de la rencontre, le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, a souligné que son pays soutenait les États africains dans la recherche de solutions indépendantes aux crises et aux conflits sur le continent.

‘La Russie, à la fois par des voies bilatérales et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, continue de soutenir les pays africains selon le principe, problèmes africains–solutions africaines’, a déclaré M. Lavrov.

Un sommet Russie-Afrique aura lieu le 24 octobre à Stochi.

1500 participants sont présents dont des décideurs, des représentants de gouvernements, des experts et des hommes d’affaires pour débattre de thèmes commer le financement du commerce, le développement des exportations et la stabilité financière en Afrique.

Benedict Oramah, président de la Banque

La Banque Africaine d’Import-Export est l’institution multilatérale panafricaine financière dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain.

Elle a été créée en1993 par les gouvernements africains, les investisseurs privés et institutionnels africains et les investisseurs non africains pour financer et promouvoir le commerce intra- et extra-africain.

Depuis 1994, Afreximbank a validé près de 41 milliards de dollars de facilités de crédit pour les entreprises africaines.

Elle prévoit une série de levées de fonds pour augmenter son capital : plus de 400 millions de dollars sous la forme d’émission d’obligations sur les marchés internationaux et 500 millions de dollars de crédits auprès d’un pool de banques internationales.

Le Togo est devenu en mai 2016, le 40e membre de la Banque.