Produire plus pour mieux transformer

Le projet de mise en place de coopératives de pépinières professionnelles de café-cacao affiche ses premiers résultats, un an après son lancement.

L’initiative est financée par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole (PASA).

Selon l'Unité technique café-cacao (UTCC), plusieurs actions sont à noter en terme de distribution et de production de matières végétales.

Plus de 3 millions de boutures racinées de café et plus de 400.000 cabosses de cacao ont été directement distribuées aux producteurs pour la constitution de pépinières et la régénération des anciennes plantations.

Au moins 40.000 hectares de café et 26.000 de cacao bénéficient d’uneuvelle jeunesse.

Selon Batoefetou Madjoulba, le directeur de l'Unité technique café-cacao (UTCC), le projet affiche d’excellents résultats et s’inscrit directement dans la stratégie du plan national de développement qui ambitionne, non seulement, de relancer la filière agricole, mais d’inté