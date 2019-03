Projet d'appart'hôtel à Lomé

Un solution hybride entre hôtel et appartement

Le Groupe Odalys, numéro deux français de l'hébergement touristique, implante sa marque de résidences hôtelières en Afrique.

Il vient de de signer un premier projet d’appart’hôtel au Cameroun, à Douala sous la marque Odalys City.

Développée en collaboration avec le Groupe Duval, actionnaire majoritaire d'Odalys, et présent depuis 2015 en Afrique de l’Ouest francophone dans l’immobilier d’entreprise et commercial, cette première réalisation est conçue pour accueillir une clientèle affaires - locale et internationale - originaire de la région ou en provenance des pays voisins.

Le Groupe annonce d’autres projets d’ouverture, notamment en Côte d’Ivoire, au Togo, en Ethiopie, au Tchad et en Guinée.

Le groupe Duval avait annoncé en 2017 la construction d'un centre commercial à Lomé d’une surface de 13.000 m² en périphérie de la capitale. Le projet n'a pas été lancé pour le moment.