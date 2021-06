Proximité, lien et densité

Au Togo, comme ailleurs dans le monde, Total devient TotalEnergies.

Les actionnaires du groupe pétrolier français ont largement approuvé la nouvelle stratégie climatique de la direction, et le changement d’identité en TotalEnergies a été plébiscité.

Le groupe compte utiliser ses revenus issus du pétrole pour financer sa diversification (gaz, électricité, hydrogène, et une stratégie d’énergies renouvelables au sens large).

Ce changement de dénomination s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle.

TotalEnergies a confié à Carré Noir, célèbre société française de design, la définition de la nouvelle identité visuelle.

L’agence crée le 'Chemin des énergies', représentant à la fois le logo, l’identité, l’histoire et la transformation du groupe vers une compagnie multi-énergies. Identité visuelle, chartes, territoire et architecture de marque, identité sonore en partenariat avec l’agence Dissonnances, ton et style, adaptation aux réseaux, signalétique.