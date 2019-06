Quels sont les secteurs porteurs ?

Une large gamme d'investissement est possible, mais mérite une étude approfondie

Dans quels secteurs investir au Togo ? Le Forum économique qui se déroule jusqu’à ce soir à Lomé se propose d’aiguiller les investisseurs européens.

Il y a les activités numériques, l’industrie, l’agriculture, le tourisme, les services et la santé. Des tables rondes sont organisées sur ces thèmes en présence de membres du gouvernement et d’experts.

S’agissant du digital, l’opérateur public va ouvrir son capital dans les prochains mois. Deux fournisseurs d’accès internet ont reçu une licence pour fournir des services fibre. Togo Cellulaire et Moov déploient de leur côté la 4G pour offrir des débits de qualité.

Le gouvernement table sur l’agro-industrie pour accélérer la croissance. Les activités de transformation sont privilégiées. Des agro parcs sont en projet avec l’appui du secteur privé.

Le domaine du tourisme est aussi une piste à exploiter. Mais les tarifs prohibitifs pratiqués par les compagnies aériennes européennes sont un frein à l’expansion. Pour le moment, les autorités se concentrent sur le business des conférences.

Pour une plus grande efficacité et une meilleure gestion, la plupart des grands hôpitaux du pays sont passés sous management privé. Lomé aura dans un an un nouvel hôpital dont une partie de l’activité sera l’accueil d’une clientèle à fort pouvoir d’achat venue de la région. Un accord de partenariat a été signé avec l’Hôpital américain de Paris qui s’est spécialisé sur le créneau des patients VIP.

La construction d’hôpitaux privés est une option retenue par les pouvoirs publics pour améliorer le système de santé.

Mais l’essentiel des opportunités est concentré pour le moment dans les activités portuaires et logistiques. Là où la demande régionale est forte.