Relance post-Covid à Asky

Asky réorganise son programme de vols à partir du 5 Juillet.

L’objectif est d’améliorer la connectivité et de créer de nouvelles liaisons qui rapprochent chaque marché afin d'améliorer les temps de vol au fur et à mesure que la compagnie reprend progressivement ses opérations post-Covid.

Ainsi, la liaison Douala-N’Djamena passe de 2 à 3 vols par semaine, 5 vols hebdomadaires vers Kinshasa et 6 vols vers la capitale tchadienne.

Asky ouvre de nouvelles liaisons entre Cotonou et Kinshasa et Abuja et Yaoundé.

La compagnie aérienne basée à Lomé, opérée par Ethiopian Airlines, a été sévèrement impacté par la crise sanitaire. Depuis le début de l’année, les taux de remplissage sont meilleurs.

Mais un retour à la normale n’est pas envisagée avant mi-2022 si une nouvelle vague de contaminations ne vient pas frapper l’Afrique.