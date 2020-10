Remarquable qualité

Enselme Gouthon (G) et Kodzo Adédzé mercredi à Lomé

Dans le cadre du ‘Mois du consommer local’, le Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC) a organisé mercredi une journée de dégustation.

‘Une excellente occasion de déguster et d’apprécier le café et le chocolat du Togo et de redécouvrir le travail remarquable des transformateurs de ces deux produits qui font l’honneur de notre pays’, a déclaré Enselme Gouthon, le secrétaire général du CCFCC.

Le café togolais a été primé à de nombreuses reprises à l’international.

Quant au cacao - d’excellente qualité - son porte drapeau est le fabriquant ‘ChocoTogo’ dont la réputation n’est plus à faire.

Le ministre du Commerce, Kodzo Adédzé, était présent à cet évènement dont la finalité est de promouvoir la filière.