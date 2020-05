Rendez-vous à Ankara; Inch Allah

Initialement prévu 15 et 16 avril à Ankara, le Forum international des affaires pour la construction, l’industrie minière, machine et matériaux aura lieu du 24 au 25 juin.

Cette rencontre verra la présence d’hommes d'affaires, d’investisseurs et d’entrepreneurs de plus de 41 pays d'Afrique, d'Asie centrale, des Balkans, du Moyen Orient et plus de 200 fabricants et industriels.

Le Togo aura un stand regroupant un certain nombre d’opérateurs évoluant dans les secteurs du commerce, de l’industrie, des BTP et des services.

Mais on ignore le nombre d’hommes d’affaires togolais qui feront le déplacement. Tout dépend de la situation sanitaire dans les deux pays et des liaisons aériennes.

Pour le moment, l’aéroport de Lomé est fermé au trafic commercial.

La Turquie a des velléités de se développer en Afrique et de concurrencer la Chine.

De nombreux entrepreneurs africains préfèrent se rendre à Istanbul où l’offre est abondante et les trajets plus courts que vers l’Asie.