Rendre le Togo plus attractif

Le comité de concertation Etat-secteur privé s’est réuni vendredi

‘Ma conviction profonde repose sur la nécessité de bâtir un secteur privé fort, capable de rivaliser avec les entreprises du continent’, a déclaré Victoire Tomégah-Dogbé, à l’ouverture des discussions.

Cette concertation a pour finalité de créer une alliance entre le secteur privé et l’Etat pour la réussite de la feuille de route 2020-2025.

Ce programme entend renforcer l’inclusion et l’harmonie sociale et consolider la paix. L’inclusion est un élément majeur de la feuille de route.

L’ambition est aussi de parvenir à la création des richesses et des emplois en s’appuyant sur les forces de pays et sur les secteurs porteurs comme l’agriculture (40% du PIB) qui est le cœur du l’industrie et la logistique.

Enfin, le Togo veut développer un secteur technologique fort créateur d’emplois et susceptible de contribuer à la modernisation du pays.

Le financement des entreprises via le marché régional est aussi une piste examiné par les autorités.

Lors des discussions, le directeur général de la Bourse régionale (BRVM), Edoh Kossi Aménouvé, a présenté aux PMI et PME des mécanismes innovants de financement à long terme tels que : les actions de préférence, les obligations convertibles en actions, l’épargne salariale, la titrisation des créances, l’émission obligataire groupée pour les PME.

Les représentants du secteur privé (patronat, AGET, CCIT, Eurocham) ont salué l’engagement de la Premier ministre.

‘Il nous faut créer une alliance entre l’Etat et le secteur privé pour rendre notre pays plus attractif’, a martelé Mme Tomégah-Dogbé.