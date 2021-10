Retour à la normale en 2023

L’aéroport international de Lomé devrait retrouver l’activité d’avant mars 2020 l'année prochaine ou au plus tard en 2023.

Ce sont les prévisions de Gnama Latta, directeur général de l'agence nationale de l'aviation civile (ANAC).

Le trafic connaît une activité soutenue grâce à deux compagnies. D’abord Asky dont c’est le hub et Ethiopian Airlines qui assure au quotidien des liaisons vers les Etats-Unis via Lomé.

Les grands transporteurs européens (Air France, Brussels Airlines) affichent de bons coefficients de remplissage vers la capitale togolaise depuis 6 mois.

Les autorités aéroportuaires espèrent l'arrivée de nouvelles compagnies. On évoque Emirates et surtout Turkish Airlines qui pourrait profiter du développement rapide des relations entre Lomé et Ankara.