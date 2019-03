Rotin, osier : création d'une chaîne de valeur

La société allemande Hansen Korbwaren envisage de faire fabriquer des meubles et des objets de décoration en osier et en rotin au Togo. Cette société créée il y a 80 ans, vient d’envoyer une délégation à Lomé pour de premiers repérages.

Deuxième étape, elle formera en Allemagne 6 Togolais qui apprendront le métier. De retour, ils seront chargés de transmettre leur expertise et de lancer la production.

L’osier sera 100% togolais, a précisé Johannes Hansen, l’un des responsables de la société. Des meubles en rotin

Selon la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT), c'est toute une chaîne de valeur qui sera ainsi mise en place.

L'osier ressemble de loin à du rotin mais ce dernier est très flexible, rigide et très solide. Il peut supporter de lourdes charges et reste donc idéal pour la création de mobilier, ce qui n'est pas le cas de l'osier beaucoup plus cassant.

Le rotin résiste bien à l'humidité et aux écarts de température c'est pourquoi un salon de jardin en ce matériau s'adaptera parfaitement à une véranda ou un jardin d'hiver alors que des petits meubles pourront être placés dans la salle de bain.